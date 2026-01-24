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Опубликовано 24 января, 09:21
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По Киеву нанесли удар сверхзвуковыми ракетами Х-22 впервые с 2022 года

Российский бомбардировщик Ту-22 с ракетой X-22. Обложка © Getty Images

Российский бомбардировщик Ту-22 с ракетой X-22. Обложка © Getty Images

Российские военные нанесли удар по объектам энергетической инфраструктуры в районе Киева, впервые с 2022 года применив сверхзвуковые крылатые ракеты Х-22. Информация об этом поступила из Telegram-канала «Военная хроника».

«Пока по неподтверждённым данным, ВС России сегодня отправили противнику «Искандеры» и сверхзвуковые крылатые ракеты Х-22», — написали журналисты.

Как сообщает издание, целью атаки стали киевские ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, а также подстанции в Белой Церкви и электростанция «Киевская». По его данным, для ударов использовались ракетные комплексы «Искандер» и крылатые ракеты Х-22, которые не применялись против Украины с лета 2022 года.

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Ранее российские миномётчики уничтожили точку выгрузки провизии и боеприпасов ВСУ в Харьковской области. Они лишили противника снабжения на данном участке.

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Вероника Бакумченко
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