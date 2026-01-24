Армия России нанесла удары по местам хранения украинских беспилотников дальнего действия, а также по пунктам подготовки операторов и временной дислокации украинских подразделений и иностранных наёмников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Нанесено поражение местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия и подготовки операторов, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 157 районах», — говорится в сообщении.

Удары были проведены комплексно с использованием авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии. Под поражение попали склады беспилотников, тренировочные площадки операторов и временные пункты дислокации украинских войск и иностранных наёмников.

Ранее сообщалось, что танковые подразделения группировки войск «Южный» за январь уничтожили несколько десятков блиндажей и опорных пунктов ВСУ на Константиновском направлении. Такие действия помогают пехоте успешно продвигаться вперёд, а огневая поддержка выстраивается во взаимодействии с пехотой и проводится по заранее согласованному плану.