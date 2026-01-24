ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 24 января, 09:25

Наши бойцы уничтожили склады хранения вражеских беспилотников дальнего действия

Обложка © ТАСС / Александр Река

Обложка © ТАСС / Александр Река

Армия России нанесла удары по местам хранения украинских беспилотников дальнего действия, а также по пунктам подготовки операторов и временной дислокации украинских подразделений и иностранных наёмников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Нанесено поражение местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия и подготовки операторов, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 157 районах», — говорится в сообщении.

Удары были проведены комплексно с использованием авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии. Под поражение попали склады беспилотников, тренировочные площадки операторов и временные пункты дислокации украинских войск и иностранных наёмников.

Подполье раскрыло цель ночной атаки ВС РФ по объектам энергетики Украины
Подполье раскрыло цель ночной атаки ВС РФ по объектам энергетики Украины

Ранее сообщалось, что танковые подразделения группировки войск «Южный» за январь уничтожили несколько десятков блиндажей и опорных пунктов ВСУ на Константиновском направлении. Такие действия помогают пехоте успешно продвигаться вперёд, а огневая поддержка выстраивается во взаимодействии с пехотой и проводится по заранее согласованному плану.

Все самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Минобороны РФ
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar