В Абу-Даби стартовал второй день переговоров по Украине
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В столице ОАЭ продолжается интенсивная дипломатическая работа по Украине. Как передает ТАСС со ссылкой на собственный источник, начался второй день консультаций. Собеседник агентства подтвердил, что переговорный процесс не ограничивается одной площадкой, отметив, что встречи организованы «в разных форматах», что указывает на многоуровневый характер текущих обсуждений.
Напомним, первый день переговоров в Абу-Даби состоялся 23 января и завершился без публичных заявлений и комментариев. Формат обсуждений остался закрытым, детали повестки не раскрыли. Участники встречи дали согласие на продолжение консультаций 24 января. Позднее появилось фото с делегациями РФ, США и Украины.
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