В Абу-Даби стартовал второй день переговоров по Украине

В столице ОАЭ продолжается интенсивная дипломатическая работа по Украине. Как передает ТАСС со ссылкой на собственный источник, начался второй день консультаций. Собеседник агентства подтвердил, что переговорный процесс не ограничивается одной площадкой, отметив, что встречи организованы «в разных форматах», что указывает на многоуровневый характер текущих обсуждений.