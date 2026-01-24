Россия в перспективе перейдёт к четырёхдневной рабочей неделе, считают в Госдуме

Переход России на 4-дневную рабочую неделю возможен в будущем, однако в текущей ситуации он неосуществим. Такое мнение высказала член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб в беседе с изданием Lenta.ru.

«На данный момент мы к этому не готовы. Потому что все эти эксперименты нужно вводить при стабилизации экономики, а мы находимся сейчас под гнётом более 32 тысяч западных санкций. У нас идёт СВО. У нас оборонка, да и не только оборонка, но и многие другие производства работают 24 на 7 в три смены», — отметила она.

Более того, по мнению Бессараб, сокращение рабочей недели создаст дополнительную нагрузку на экономику. При этом она выразила уверенность, что со временем такой переход всё же произойдёт. Причиной является перспектива с активным внедрением искусственного интеллекта, роботизацией и цифровизацией производства, которые в конечном итоге позволят сократить продолжительность труда.

Ранее стало известно, что 6-дневная рабочая неделя не обеспечивает устойчивого роста валового внутреннего продукта на душу населения. Сама идея возврата к 6-дневке выглядит неэффективной, поскольку от неё отказались даже в Советском Союзе, когда стало очевидно отсутствие положительного влияния на производительность. В качестве негативных последствий такого графика отмечается рост профессионального выгорания, снижение общего качества работы и увеличение уровня производственного травматизма.