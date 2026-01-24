WhatsApp и Telegram ограничивают в России не «из вредности», заявили в Госдуме

Ограничения для мессенджеров WhatsApp и Telegram вводятся не из вредности, а за несоблюдение российского законодательства. Об этом kp.ru сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике, технологиям и связи Сергей Боярский.

«Ни WhatsApp, ни Telegram из вредности выключать, замедлять никто не собирается. Но они, как гости в любом доме, должны работать по российским законам… Поэтому в августе 2025 г. было решено деградировать их голосовые вызовы», — пояснил депутат.

По словам Боярского, мессенджеры должны открыть офис в России и сотрудничать с властями в борьбе с мошенниками, однако на эти требования компании пока не откликнулись. Telegram не блокируют полностью, так как он является не только сервисом обмена сообщениями, но и крупной социальной платформой, где работают каналы СМИ и пользователей. Ограничения касаются конкретных функций, таких как голосовые вызовы, чтобы сервис соответствовал российскому законодательству.