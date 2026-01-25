Украина отказалась от вывода войск из Донбасса, пишут СМИ

Киев на трёхсторонней встрече в Абу-Даби (ОАЭ) отклонил требование России о выводе войск из Донбасса. Об этом пишет украинское издание «РБК-Украина».

Российская сторона требовала выполнения этого условия, но украинская делегация на него не пошла. В политической части встречи существенных результатов не достигнуто, тогда как в военном направлении стороны добились ощутимого прогресса, уточняет издание.

«Обсуждались вопросы, нужно ли разведение сил, как будет происходить мониторинг прекращения боевых действий и прекращения огня, создание центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и какие страны там могут быть представлены», — заявил источник.

Ранее СМИ сообщали, что на состоявшихся в Абу-Даби трёхсторонних переговорах представители России, США и Украины обсудили все аспекты возможного урегулирования. В числе прочего стороны поднимали тему территорий, вопрос контроля над Запорожской атомной электростанцией, а также рассматривали возможные меры по деэскалации с обеих сторон.