Ранее источники в российских силовых структурах сообщали о том, что генерал Михаил Сидоренко, которого называют другом главкома ВСУ Александра Сырского, допустил большие потери среди личного состава, также зафиксированы многочисленные случаи самовольного оставления позиций и рекордное количество пропавших без вести. Сообщается, что под командованием Сидоренко четыре бригады ВСУ были фактически уничтожены. Кроме того, генерал ввёл запрет на эвакуацию раненых и убитых, что, по данным источников, значительно усугубило ситуацию на фронте.