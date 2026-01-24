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Опубликовано 24 января, 18:01
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«Безвозвратные потери»: Кадыров показал видео разгрома ВСУ под Константиновкой в ДНР

Кадыров показал видео разгрома ВСУ под Константиновкой в ДНР

Разведка 78-го мотострелкового полка «Север-Ахмат» Минобороны РФ пресекла активность боевиков ВСУ в Константиновке в ДНР. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своём телеграм-канале.

Кадыров рассказал об ударе по активности ВСУ в Константиновке. Видео © Telegram/ Kadyrov_95

«Разведка подразделения зафиксировала активность боевиков ВСУ на одном из участков. После подтверждения целей их участь была решена... В результате мощных, точечных и слаженных попаданий враг понёс безвозвратные потери», — написал глава Чечни.

Кадыров подчеркнул, что ключевая задача российских бойцов — своевременно выявлять перемещение противника. После этого, по его словам, ВСУ не спасают «ни броня натовской техники, ни различные укрытия».

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Недавно Life.ru рассказывал, что в результате удара «Града» Армия России уничтожила 20 солдат ВСУ в районе Константиновки. Кроме того, были выведены из строя три единицы техники. Скопление было обнаружено в ходе разведки с дрона.

Оперативные материалы о ходе спецоперациив разделе «СВО» на Life.ru.

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Обложка © Telegram/ Kadyrov_95

Полина Никифорова
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