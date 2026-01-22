Кадыров показал видео с добровольцем, ушедшим на фронт сразу после достижения 18 лет

Сразу после достижения 18-летия россиянин отправился добровольцем в зону специальной военной операции. Об этом он сам рассказал в видео, опубликованном главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

Представители «Ахмата» высказываются перед отправкой в зону боевых действий. Видео © Telegram / Kadyrov_95

Молодой человек заявил, что ушёл на фронт, как только ему исполнилось 18 лет. Парень будет служить в подразделении «Ахмат». Напутствие ему и другим добровольцам перед отправкой дал председатель правительства Чечни Магомед Даудов, назвав эту миссию священной войной за правду в противовес тому, что происходит на Западе.

«18 лет исполнилось только, сразу пошёл на фронт», — заявил солдат.

В сообщении подчёркивается, что в состав отправляемой группы вошли жители как Чеченской Республики, так и других регионов страны. Многие из них уже имеют боевой опыт и возвращаются в строй, демонстрируя готовность идти до конца ради защиты интересов России.

Ранее сообщалось, что парень из Дагестана, достигнув 18-летия, тайно от родных отправился на специальную военную операцию. Юноша с позывным Барс сознательно скрыл своё решение от матери, опасаясь её неодобрения, поскольку он у неё единственный сын. Желая подписать контракт, молодой человек уехал в чеченский город Гудермес. Отец Барса, позывной Муха, был мобилизован в сентябре 2022 года и погиб в конце ноября 2023 года в районе Работино на Запорожском направлении.