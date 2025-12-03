Плёнки Миндича
3 декабря, 15:59

Путина удивила история волонтёра, который в 18 лет ушёл на фронт

Роман Шпаков (справа в очках). Обложка © ТАСС/ Александр Щербак

Президент России Владимир Путин был удивлён поступком 18-летнего добровольца Романа Шпакова, который отправился в зону СВО. Об этом сам участник сообщил РИА «Новости» после встречи с главой государства.

«Запомнилось больше всего его удивление, когда я сказал ему, что пошёл на фронт в 18 лет. Я ещё первый выступал, это было очень волнительно... Президент оценил тот вклад, что делают такие же ребята, как я, в таком юном возрасте», — поделился волонтёр.

Шпаков рассказал, что начал свою волонтерскую деятельность в 16 лет. В 2022 году он решил присоединиться к добровольцам СВО и служил в 100-й артиллерийской бригаде.
Путин призвал волонтёров к безопасности в зоне СВО и приграничье

Ранее Путин наградил волонтёра года. Им стала Анна Плужникова из Москвы, которая в этом году присоединилась к активистам в Анапе. Глава государства поблагодарил её за работу и выразил надежду, что она будет продолжаться так, как и шла до сих пор.

