Путин призвал волонтёров к безопасности в зоне СВО и приграничье

Президент России Владимир Путин призвал волонтёров, занимающихся своей деятельностью в Донбассе, Новороссии и приграничных регионах, соблюдать меры безопасности, а также беречь себя. Обращение прозвучало во время встречи главы государства с участниками международного форума «Мы вместе».

К президенту обратился молодой человек по имени Роман из ДНР, который занимается волонтёрской работой с 16 лет. Он рассказал, что его команда помогает как в приграничных регионах России, так и на освобождённых территориях, где есть наибольшая потребность. В 18 лет, когда началась СВО, Роман пошёл служить добровольцем и поделился трагической историей о гибели своих товарищей от обстрела ВСУ во время гуманитарной миссии под Шахтёрском. Роман также поблагодарил главу государства за указ о страховании волонтёров в опасных зонах и заверил, что, несмотря на потерю друзей, его команда не пала духом и продолжает их дело.

«Призывать быть аккуратными более-менее бессмысленно, тем не менее хочу это сделать. Всё-таки надо по-максимуму соблюдать необходимые правила, обезопасить себя», — отметил президент.

Ранее Путин наградил волонтёра года. Им стала Анна Плужникова из Москвы, которая в этом году присоединилась к активистам в Анапе. Глава государства поблагодарил её за работу и выразил надежду, что она будет продолжаться так, как и шла до сих пор.