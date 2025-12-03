Плёнки Миндича
3 декабря, 12:42

«Россия! Россия!»: Волонтёры устроили Путину тёплый приём на премии «Мы вместе»

Обложка © ТАСС / Александр Щербак

На премии волонтёров «Мы вместе» зрители встали и энергично скандировали «Россия! Россия!», провожая президента Владимира Путина бурными аплодисментами и восхищением. Такой эмоциональный финал ярко подчеркнул значимость и единство граждан, участвующих в акциях волонтёрства и общественной деятельности, создав атмосферу гордости и благодарности.

Путин удалился с премии волонтеров «Мы вместе» под овации. Видео © Telegram / Придыбайло

«Россия! Россия! Россия!», — скандировала публика.

Глава государства после такого не смог просто уйти и поблагодарил всех.

Путин заявил, что число волонтёров в России выросло в три раза

Ранее стало известно, что на форуме «Мы вместе» президент России Владимир Путин наградил волонтёра года. Им стала Анна Плужникова из Москвы. Глава государства заявил, что поздравляет девушку и выражает ей большую благодарность за работу, выразив надежду, что она будет продолжена так же активно.

