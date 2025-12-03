Плёнки Миндича
3 декабря, 12:19

Путин наградил «Волонтёра года – 2025»

Обложка © Life.ru

На форуме «Мы вместе» президент России Владимир Путин наградил волонтёра года. Им стала Анна Плужникова из Москвы, которая в этом году присоединилась к активистам в Анапе. Глава государства поблагодарил её за работу и выразил надежду, что она будет продолжаться так, как и шла до сих пор.

«Мы вас поздравляем, спасибо большое вам за вашу работу надеюсь, что она так же активно будет продолжаться», — сказал президент.

Анна Плужникова. Фото © Life.ru

Московский психолог и волонтёр хосписов Анна Плужникова присоединилась к активистам в Анапе, помогая им очищать берег от мазута. Её личная история связана с многолетней борьбой с искривлением позвоночника, которое вызывало проблемы с лёгкими и боли при ходьбе. Хотя установка металлоконструкции улучшила подвижность девушки, хронический кашель продолжает её беспокоить. Свои силы, несмотря на болезни, Анна направила на помощь другим, став волонтёром.
Ранее сообщалось, что Путин начал общение с волонтёрами и общественными активистами в рамках Международного форума гражданского участия «Мы вместе». Форум, посвящённый вопросам добровольчества, благотворительности и социального партнёрства, проходит на территории Национального центра «Россия» с 2 по 5 декабря.

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Путин
  • Общество
    Комментарий
