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Опубликовано 25 января, 06:02

В МИД РФ назвали ввод войск Запада на Украину интервенцией, а их солдат – законной целью

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Byrka

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Byrka

Размещение на украинской территории военных формирований, объектов и инфраструктуры западных стран является недопустимым. Оно будет расцениваться как иностранная интервенция, заявил в интервью РИА «Новости» директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

«Все западные военные объекты, развёрнутые на Украине, будут рассматриваться в качестве законных военных целей ВС РФ», — сказал дипломат.

Медведев: Размещение войск НАТО на Украине неприемлемо для России
Медведев: Размещение войск НАТО на Украине неприемлемо для России

Ранее появлялась информация, что направление европейских военных контингентов на Украину в качестве миротворцев может спровоцировать ответные действия с применением российской высокоточной артиллерийской системы «Орешник». Несмотря на то, что в странах Запада активно обсуждается возможность развёртывания войск, игнорирование позиции Москвы может привести ситуацию к тупику и эскалации.

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Наталья Афонина
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