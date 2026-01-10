Медведев: Размещение войск НАТО на Украине неприемлемо для России

Россия вновь предупредила о неприемлемости размещения иностранных войск на Украине. С резким заявлением по этому поводу выступил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. В своей публикации в социальной сети X на английском языке политик обвинил европейских лидеров в желании развязать войну и напомнил о российской позиции.

«Тысячи раз было сказано, что Россия не приемлет никакой военный контингент из стран Европы или НАТО на Украине. Ну, приходите. Тогда будет так», — написал Медведев.

Свои слова он сопроводил видеозаписью ракетного удара по объектам на Украине, предположительно, нанесённого комплексом «Орешник».

Ранее сообщалось, что Украина не располагает средствами противовоздушной обороны, способными эффективно отражать удары российского ракетного комплекса «Орешник». Состоящие на вооружении ВСУ комплексы ПВО не способны сбивать ракеты подобного класса. Технические возможности Украины для противодействия ракетам типа «Орешник» крайне ограничены.