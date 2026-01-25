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Опубликовано 25 января, 06:06

Новая тактика ВСУ сделала разрушенные блиндажи могилой для трёх боевых групп

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / knyazevfoto

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / knyazevfoto

На Харьковском направлении российские военные уничтожили три боевые группы Вооружённых сил Украины. Об этом сообщает группировка войск «Север» через страницу в соцсетях «Северный ветер».

«Украинское командование продолжает заводить личный состав на разбитые в результате наших авиаударов позиции. Таким образом, за сутки уничтожено три боевые группы противника, прибывшие на непригодные для ведения обороны блиндажи», — заявил собеседник агентства.

По информации издания, в этом районе действуют российские группировки войск «Запад» и «Север». Согласно данным Минобороны, общие потери противника за указанные сутки на этом участке составили около 325 военнослужащих, пять единиц бронетехники, 24 автомобиля, одну станцию радиоэлектронной борьбы и пять складов с боеприпасами.

ВСУ стянули в Сумскую область всю оставшуюся советскую технику
ВСУ стянули в Сумскую область всю оставшуюся советскую технику

Ранее Life.ru рассказывал, что российские военнослужащие установили полный контроль над населённым пунктом Симиновка в Харьковской области. Некоторые украинские боевики предпочли сдаться в плен, а всем раненым была оказана медицинская помощь.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

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Владимир Озеров
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