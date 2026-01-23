Российские военные установили полный контроль над населённым пунктом Симиновка в Харьковской области. Об этом сообщило Министерство обороны России, опубликовав видео боевых действий.

Кадры боёв за освобождение Симиновки в Харьковской области. Видео © Telegram / Минобороны России

В рамках наступательной операции беспилотники-камикадзе группировки «Север» сыграли ключевую роль, нарушив пути снабжения и ликвидировав огневые средства украинской армии.

Предварительную работу по уничтожению вражеских укреплений выполнили артиллеристы на самоходных установках «Мста-Б» и «Гиацинт-Б».

После артподготовки штурмовые отряды приступили к планомерной зачистке территории. Военнослужащие действовали мобильными группами, получая точные целеуказания с воздуха, что не позволило неприятелю перегруппироваться. В результате часть бойцов противника предпочла сдаться в плен, а всем получившим ранения была безотлагательно предоставлена медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что подразделения группировки «Центр» улучшили свои тактические позиции. В ходе боевых действий были нанесены потери формированиям ряда украинских бригад, включая бригаду специального назначения «Азов»*. Указанные события, согласно источнику, происходили в районах нескольких населённых пунктов ДНР и Днепропетровской области. В сводке также упоминаются удары по формированиям других бригад, включая егерскую, десантно-штурмовые и механизированные.

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