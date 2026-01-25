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Опубликовано 25 января, 07:19

«Северяне» стёрли в пыль площадку для запусков дронов ВСУ под Черниговом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aapsky

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aapsky

Российские военные уничтожили площадку для запусков дальних ударных беспилотников ВСУ в сторону России, база находилась в Черниговской области. Также ликвидированы вражеские расчёты, облсуживавшие БПЛА. Об этом сообщают авторы проекта «Северный ветер» со ссылкой на сводки с фронта, где дислоцируется группировка «Север» ВС РФ.

«Комплексным огневым поражением уничтожена площадка запуска и пункты дислокации расчетов дальних ударных БПЛА из состава 433-й отдельной бригады беспилотных систем ВСУ. Оттуда противник наносил удары по территории России», — говорится в тексте.

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Также сообщалось, что в зоне проведения спецоперации группировка войск «Запад» за минувшие сутки нанесла значительный урон беспилотной авиации Вооружённых сил Украины (ВСУ). Согласно заявлению, сделанному начальником пресс-центра группировки Иваном Бигмой, уничтожены 42 тяжёлых боевых квадрокоптера и 10 беспилотников самолётного типа, а также 44 пункта управления БПЛА.

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Татьяна Миссуми
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