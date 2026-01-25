Милонов призвал не разбазаривать маткапитал

Государственная программа материнского капитала должна быть направлена на фундаментальные нужды семьи, такие как улучшение жилищных условий или приобретение земли, а не на повседневные расходы. Такое мнение высказал депутат Госдумы Виталий Милонов, отреагировав на инициативу коллег по расширению использования выплаты.

Парламентарий также выступил против возможности оплачивать маткапиталом обучение старших детей в вузах, аргументируя это тем, что если выпускник не пойдёт работать по полученной специальности, вся государственная поддержка превратится в коммерческий доход университета. По его словам, госпрограмма должна обеспечивать долгосрочную пользу.

«Маткапитал должен тратиться на что-то фундаментальное. Он не для разбазаривания, а для серьёзного вклада — жилищного или земельного приобретения, чего-то такого, чтобы это действительно пошло на пользу и семье, и ребёнку», — подчеркнул собеседник 360.ru.