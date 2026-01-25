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Опубликовано 25 января, 08:38

Пятилетний мальчик и двое взрослых ранены при атаке дрона ВСУ под Белгородом

Обложка © president.gov.ua

Обложка © president.gov.ua

Украинские военные нанесли при помощи беспилотника удар по посёлку Красная Яруга в Белгородской области, в результате ЧП пострадали три мирных жителя, среди них есть несовершеннолетний. Информацией поделился губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, повреждения также получили два автомобиля и сам частный дом.

«FPV-дрон сдетонировал рядом с частным домом. Мужчина получил непроникающее осколочное ранение живота, а женщина и пятилетний мальчик — баротравмы. Медики скорой помощи оказали пострадавшим необходимую помощь на месте, от предложенной транспортировки в стационар они отказались», — уточнил чиновник.

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Ранее ВСУ нанесли удар по автомобилю скорой медицинской помощи в Херсонской области. На въезде в населённый пункт Голая Пристань противник атаковал специализированный транспорт Алешковской больницы. В результате прямого попадания машина скорой помощи получила значительные повреждения. Все члены медицинской бригады, находившиеся в автомобиле, погибли. Власти Херсонской области окажут помощь родным медиков.

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Татьяна Миссуми
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