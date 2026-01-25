Пятилетний мальчик и двое взрослых ранены при атаке дрона ВСУ под Белгородом

Украинские военные нанесли при помощи беспилотника удар по посёлку Красная Яруга в Белгородской области, в результате ЧП пострадали три мирных жителя, среди них есть несовершеннолетний. Информацией поделился губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, повреждения также получили два автомобиля и сам частный дом.