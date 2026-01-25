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Опубликовано 25 января, 11:28

Нарышкин заявил о наступлении Армии России по всей линии фронта

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российская армия ведёт последовательное наступление по всей линии боевого соприкосновения. Оборонная промышленность наращивает производство ускоренными темпами, а экономика страны демонстрирует устойчивость. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

«Российская армия последовательно наступает практически на всей линии фронта. Ну а главное — российское общество поддерживает политику Верховного главнокомандующего и поддерживает действия Российской армии», — заявил глава СВР.

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Ранее сообщалось, что российские артиллеристы Южной группировки войск нанесли высокоточные удары по позициям ВСУ на Северском и Константиновском направлениях. В результате ударов были уничтожены бункер, пункт временной дислокации и несколько укреплённых позиций противника. Последовавший точный удар привёл к полному уничтожению.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Наталья Афонина
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