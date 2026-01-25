Российская армия ведёт последовательное наступление по всей линии боевого соприкосновения. Оборонная промышленность наращивает производство ускоренными темпами, а экономика страны демонстрирует устойчивость. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

«Российская армия последовательно наступает практически на всей линии фронта. Ну а главное — российское общество поддерживает политику Верховного главнокомандующего и поддерживает действия Российской армии», — заявил глава СВР.

Ранее сообщалось, что российские артиллеристы Южной группировки войск нанесли высокоточные удары по позициям ВСУ на Северском и Константиновском направлениях. В результате ударов были уничтожены бункер, пункт временной дислокации и несколько укреплённых позиций противника. Последовавший точный удар привёл к полному уничтожению.