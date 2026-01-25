СК завёл дело по факту гибели бригады скорой в Херсонской области от бомбы ВСУ

Следствие завело уголовное дело по факту гибели бригады скорой помощи в результате целенаправленного удара украинского беспилотника в Херсонской области. Об этом сообщили в СК России.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц общеопасным способом)», — говорится в тексте.

Как было установлено, украинские военнослужащие заложили бомбу на дороге у города Голая Пристань при помощи БПЛА. Тем самым противник намеревался подорвать именно кого-нибудь из местного населения, а не военных. Машина скорой помощи наехала на взрывное устройство, отправившись на вызов к тяжелобольному пациенту. Погибли три человека.