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Опубликовано 25 января, 11:40

СК завёл дело по факту гибели бригады скорой в Херсонской области от бомбы ВСУ

Обложка © Telegram / Владимир Сальдо

Обложка © Telegram / Владимир Сальдо

Следствие завело уголовное дело по факту гибели бригады скорой помощи в результате целенаправленного удара украинского беспилотника в Херсонской области. Об этом сообщили в СК России.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц общеопасным способом)», — говорится в тексте.

Как было установлено, украинские военнослужащие заложили бомбу на дороге у города Голая Пристань при помощи БПЛА. Тем самым противник намеревался подорвать именно кого-нибудь из местного населения, а не военных. Машина скорой помощи наехала на взрывное устройство, отправившись на вызов к тяжелобольному пациенту. Погибли три человека.

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Напомним, 23 января ВСУ нанесли удар по автомобилю скорой медицинской помощи Алешковской больницы. В результате машина скорой помощи получила значительные повреждения. Все три члена медицинской бригады, находившиеся в автомобиле, погибли. Власти Херсонской области пообещали оказать помощь родным медиков.

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Татьяна Миссуми
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