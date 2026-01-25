Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал об уникальном случае, когда обращение на прямую линию с президентом России Владимиру Путину помогло спасти жизнь человеку, нуждавшемуся в срочной трансплантации. Интервью взял журналист ВГТРК Павел Зарубин, беседу показали в программе «Москва. Кремль. Путин».

«Дочка позвонила по поводу тяжёлого заболевания мамы, где требовалась не просто хирургическая помощь, а трансплантация. Её перевели в федеральный центр, по экстренным показаниям провели хирургическое вмешательство, трансплантацию, ну и благоприятный исход», — сообщил глава Минздрава.

Согласно данным опроса Фонда «Общественное мнение», почти половина россиян (44%) положительно оценили ответы Владимира Путина на совмещённой прямой линии и пресс-конференции 19 декабря. Большинству (64%) интересно смотреть подобные передачи. Полностью программу посмотрели 15% граждан, а фрагменты — 39%. Более трети (36%) сочли вопросы интересными, а 45% уверены в искренности ответов президента. Более 60% опрошенных верят, что такие прямые линии влияют на ситуацию в стране. Оценки со стороны условной оппозиции по всем пунктам оказались значительно ниже.