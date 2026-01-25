Мурашко рассказал, как девочка позвонила на прямую линию с Путиным и спасла жизнь маме
Михаил Мурашко. Обложка © Life.ru
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал об уникальном случае, когда обращение на прямую линию с президентом России Владимиру Путину помогло спасти жизнь человеку, нуждавшемуся в срочной трансплантации. Интервью взял журналист ВГТРК Павел Зарубин, беседу показали в программе «Москва. Кремль. Путин».
«Дочка позвонила по поводу тяжёлого заболевания мамы, где требовалась не просто хирургическая помощь, а трансплантация. Её перевели в федеральный центр, по экстренным показаниям провели хирургическое вмешательство, трансплантацию, ну и благоприятный исход», — сообщил глава Минздрава.
Согласно данным опроса Фонда «Общественное мнение», почти половина россиян (44%) положительно оценили ответы Владимира Путина на совмещённой прямой линии и пресс-конференции 19 декабря. Большинству (64%) интересно смотреть подобные передачи. Полностью программу посмотрели 15% граждан, а фрагменты — 39%. Более трети (36%) сочли вопросы интересными, а 45% уверены в искренности ответов президента. Более 60% опрошенных верят, что такие прямые линии влияют на ситуацию в стране. Оценки со стороны условной оппозиции по всем пунктам оказались значительно ниже.
Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.