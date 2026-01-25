ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 25 января, 15:38

Украина получила от Франции дроны Rodeur, способные бить на 500 км

Обложка © eos-technologie

Обложка © eos-technologie

На территорию Украины были поставлены несколько французских беспилотников Rodeur, аппараты могут пролетать дистанции до 500 километров и держаться в воздухе в среднем около пяти часов. Об этом сообщает France24.

Дроны производит компания EOS Technologie. Президент фирмы Марка Зульяни уже пояснял, что БПЛА Rodeur можно использовать в качестве камикадзе или для целей проведения разведки. По его мнению, европейские страны должны применять эти дроны «в качестве щита», а Украине они подойдут «в качестве меча». Зульяни добавил, что украинские земли стали прекрасным «полигоном» для испытания оружия Запада.

В дозоре – «‎умные» дроны-убийцы: ВСУ приказано создать вдоль фронта «‎киллзону» в 50 км
В дозоре – «‎умные» дроны-убийцы: ВСУ приказано создать вдоль фронта «‎киллзону» в 50 км

Ранее французский журнал Paris Match написал, что элитные подразделения ВСУ, в том числе операторы беспилотников, проходят подготовку на подконтрольной Киеву части Донбасса. В публикации также описывается применение «сверхсекретных» дронов, управляемых искусственным интеллектом.

Оперативные материалы о ходе спецоперациив разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Франция
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar