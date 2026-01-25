Зеленский подтвердил неизменность позиции по Донбассу и призвал США к компромиссу

Киевский главарь Владимир Зеленский заявил, что Украина ни при каких обстоятельствах не откажется от своих территориальных претензий в ходе переговоров с Россией. Его слова передаёт «РБК-Украина».

Он подчеркнул, что его позиция по территориальному вопросу неизменна, и для прогресса все три стороны переговоров — Украина, Россия и США — должны пойти на компромисс. По его словам, хотя проблемных вопросов в переговорах много, их становится меньше.

Также Зеленский утверждает, что договор о гарантиях безопасности для Украины готов полностью, и Киев ждёт от США сигнала о дате и месте его подписания. После этого документ должен быть ратифицирован Конгрессом США и Верховной радой.