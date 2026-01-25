Зеленский подтвердил неизменность позиции по Донбассу и призвал США к компромиссу
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Киевский главарь Владимир Зеленский заявил, что Украина ни при каких обстоятельствах не откажется от своих территориальных претензий в ходе переговоров с Россией. Его слова передаёт «РБК-Украина».
Он подчеркнул, что его позиция по территориальному вопросу неизменна, и для прогресса все три стороны переговоров — Украина, Россия и США — должны пойти на компромисс. По его словам, хотя проблемных вопросов в переговорах много, их становится меньше.
Также Зеленский утверждает, что договор о гарантиях безопасности для Украины готов полностью, и Киев ждёт от США сигнала о дате и месте его подписания. После этого документ должен быть ратифицирован Конгрессом США и Верховной радой.
Ранее в Абу-Даби завершились двухдневные трёхсторонние переговоры с участием делегаций России, США и Украины, посвящённые урегулированию конфликта. Осведомлённый источник с российской стороны заявил, что результаты есть, но детали не раскрыл. Ожидается, что следующий раунд переговоров состоится там же на будущей неделе.
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