Пушилин сообщил о продвижении Армии России на Краснолиманском направлении
Российские вооружённые силы развивают наступление на нескольких ключевых направлениях в Донбассе. О текущих успехах на линии соприкосновения рассказал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
«Видим продвижение в самой Константиновке в районе ж/д вокзала, а также в районе населённых пунктов Бересток, Степановка и Ильиновка», — заявил он.
Пушилин также сообщил об активных действиях на Краснолиманском направлении у ряда населённых пунктов и вблизи Красного Лимана. Он отметил ожесточённые бои на Добропольском участке и продолжающиеся сражения на Славянском направлении в районе Березняковки и Никифоровки.
Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что ВС РФ перешли в наступление на севере региона, стратегической целью которого является восстановление доступа к водным ресурсам, а именно к каналу Северский Донец — Донбасс, который, по его словам, ранее снабжал территорию, но сейчас перекрыт украинскими вооружёнными силами.
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