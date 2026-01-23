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Опубликовано 23 января, 17:48

Наступление ВС России на севере ДНР набирает обороты

Обложка © Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

Обложка © Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

Вооружённые силы России наращивают темпы продвижения на севере Донецкой Народной Республики, включая направление Славянска. Такое заявление сделал глава ДНР Денис Пушилин в ходе форума «Знание. Государство», проходящего в московском Национальном центре «Россия».

«Мы видим, что ежедневно количество территорий ДНР (освобождаемых ВС РФ, растёт), в том числе на севере, в том числе в направлении Славянска. Особенно после освобождения Северска темпы увеличились», — сказал Пушилин.

Пушилин также обозначил стратегическую цель данных операций — восстановление доступа к водным ресурсам. Он напомнил, что канал Северский Донец — Донбасс, ранее снабжавший регион, сейчас перекрыт из-за действий Вооружённых сил Украины.

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Ранее Денис Пушилин сообщил, что российские военные приблизились к Славянску после взятия населённого пункта Закотное. Он заявил, что после освобождения Закотного подразделения Вооружённых сил РФ продолжают наступление на Славянском и Краснолиманском направлениях. По словам Пушилина, сейчас расстояние до самого города Славянска составляет примерно 30 километров.

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Юлия Сафиулина
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