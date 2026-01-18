Подразделения Вооружённых сил РФ после освобождения населённого пункта Закотное приблизились к Славянску, до которого осталось примерно 30 километров. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своём телеграм-канале.

«Славянское, Краснолиманское направление, скажем так. После освобождения Закотного мы видим, что наши подразделения приближаются к самому Славянску. Там уже осталось порядка 30 километров до самого Славянска», — заявил Пушилин.

Ранее Life.ru писал, что бойцы СВО отдали свои новогодние подарки детям в освобождённом Димитрове. Военнослужащие подчеркнули, что стараются помогать мирным жителям, которые остаются в городе после боёв.