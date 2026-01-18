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Опубликовано 18 января, 18:02

Пушилин: До Славянска российским войскам осталось около 30 км

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrey Filippov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrey Filippov

Подразделения Вооружённых сил РФ после освобождения населённого пункта Закотное приблизились к Славянску, до которого осталось примерно 30 километров. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своём телеграм-канале.

«Славянское, Краснолиманское направление, скажем так. После освобождения Закотного мы видим, что наши подразделения приближаются к самому Славянску. Там уже осталось порядка 30 километров до самого Славянска», — заявил Пушилин.

Бойцы Южной группировки войск развернули флаг России в освобождённом Закотном
Бойцы Южной группировки войск развернули флаг России в освобождённом Закотном

Ранее Life.ru писал, что бойцы СВО отдали свои новогодние подарки детям в освобождённом Димитрове. Военнослужащие подчеркнули, что стараются помогать мирным жителям, которые остаются в городе после боёв.

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Полина Никифорова
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