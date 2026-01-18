Российские военнослужащие, участвовавшие в освобождении Димитрова в ДНР, передали свои новогодние подарки детям, оставшимся в городе. Об этом рассказал боец 5-й бригады 51-й армии с позывным Хорват.

«Мирным помогаем, кто получает ранения и тут остается. Есть те, которые не хотят уезжать. 856 человек, согласно документам. Новогодние подарки нам выдавали [праздничные сухие пайки], мы всё решили раздать детям», — заявил Хорват.

Кадры с раздачей подарков были показаны в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1». Военнослужащие подчеркнули, что стараются помогать мирным жителям, которые остаются в городе после боёв.

Ранее Life.ru сообщал, что российские военные отразили контратаку бригады ВСУ на Купянском направлении. За сутки в зоне ответственности группировки также уничтожены снаряд РСЗО HIMARS, 26 БПЛА самолётного типа и 29 тяжёлых боевых квадрокоптеров.