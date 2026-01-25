The New York Times: США и Украина обсуждали размещение нейтральных сил в ДНР

Американские и украинские переговорщики обсуждали возможность размещения на Донбассе миротворческого контингента из нейтральных стран. Об этом сообщает издание The New York Times со ссылкой на свои источники. По данным газеты, речь шла либо о вводе нейтральных сил в часть Донецкой области, либо о создании демилитаризованной зоны.

«Американские и украинские переговорщики обсуждали размещение нейтральных сил в качестве миротворцев», — пишет издание.

Ранее СМИ сообщали, что на состоявшихся в Абу-Даби трёхсторонних переговорах представители России, США и Украины обсудили все аспекты возможного урегулирования. Среди прочего стороны обсуждали территориальные вопросы, контроль над Запорожской АЭС и возможные шаги по снижению напряжённости с обеих сторон.