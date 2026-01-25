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Опубликовано 25 января, 18:43

The New York Times: США и Украина обсуждали размещение нейтральных сил в ДНР

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SB2010 studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SB2010 studio

Американские и украинские переговорщики обсуждали возможность размещения на Донбассе миротворческого контингента из нейтральных стран. Об этом сообщает издание The New York Times со ссылкой на свои источники. По данным газеты, речь шла либо о вводе нейтральных сил в часть Донецкой области, либо о создании демилитаризованной зоны.

«Американские и украинские переговорщики обсуждали размещение нейтральных сил в качестве миротворцев», — пишет издание.

Украина отказалась от вывода войск из Донбасса, пишут СМИ
Украина отказалась от вывода войск из Донбасса, пишут СМИ

Ранее СМИ сообщали, что на состоявшихся в Абу-Даби трёхсторонних переговорах представители России, США и Украины обсудили все аспекты возможного урегулирования. Среди прочего стороны обсуждали территориальные вопросы, контроль над Запорожской АЭС и возможные шаги по снижению напряжённости с обеих сторон.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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