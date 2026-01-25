За три часа ПВО уничтожила 13 украинских беспилотников над Россией

В период с 20:00 до 23:00 по московскому времени дежурными средствами противовоздушной обороны были перехвачены и уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Об этом сообщило Минобороны.

Большая часть целей была нейтрализована над территорией Ростовской области — восемь единиц. Также два БПЛА сбиты над Брянской областью, два — над Республикой Крым и один — над Курской областью.

Ранее Life.ru рассказывал, что военнослужащие группировки войск «Север» нанесли удар по площадке для запусков дронов ВСУ под Черниговом. Также были ликвидированы вражеские расчёты, которые занимались обслуживает беспилотников.