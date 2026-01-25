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Опубликовано 25 января, 20:30

За три часа ПВО уничтожила 13 украинских беспилотников над Россией

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

В период с 20:00 до 23:00 по московскому времени дежурными средствами противовоздушной обороны были перехвачены и уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Об этом сообщило Минобороны.

Большая часть целей была нейтрализована над территорией Ростовской области — восемь единиц. Также два БПЛА сбиты над Брянской областью, два — над Республикой Крым и один — над Курской областью.

ПВО России за сутки сбила 31 снаряд HIMARS и 68 беспилотников ВСУ
ПВО России за сутки сбила 31 снаряд HIMARS и 68 беспилотников ВСУ

Ранее Life.ru рассказывал, что военнослужащие группировки войск «Север» нанесли удар по площадке для запусков дронов ВСУ под Черниговом. Также были ликвидированы вражеские расчёты, которые занимались обслуживает беспилотников.

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Артём Гапоненко
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