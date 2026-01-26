ПВО отразила ночную атаку БПЛА на Каменск-Шахтинский в Ростовской области
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Российские средства противовоздушной обороны отразили ночную атаку украинских беспилотников на Ростовскую области. БПЛА уничтожили над городом Каменск-Шахтинский. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
По данным регионального правительства, сообщения о пострадавших и возможных последствиях атаки беспилотников ВСУ на земле не поступали. Детали налёта сейчас уточняют.
Власти предупредили, что в регионе сохраняется беспилотная опасность и призвали жителей соблюдать осторожность.
Этой же ночью, 26 января, в Славянском районе Краснодарского края сработала ПВО. Жители слышали взрывы и наблюдали вспышки света в небе. Позже поступила информация, что обломки украинских беспилотников повредили три жилых дома. Также обломки БПЛА нашли ещё на территории четырёх домовладений. В результате инцидента пострадал один человек.
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