ПВО отразила ночную атаку БПЛА на Каменск-Шахтинский в Ростовской области

Российские средства противовоздушной обороны отразили ночную атаку украинских беспилотников на Ростовскую области. БПЛА уничтожили над городом Каменск-Шахтинский. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

По данным регионального правительства, сообщения о пострадавших и возможных последствиях атаки беспилотников ВСУ на земле не поступали. Детали налёта сейчас уточняют.

Власти предупредили, что в регионе сохраняется беспилотная опасность и призвали жителей соблюдать осторожность.