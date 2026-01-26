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Регион
Опубликовано 26 января, 03:17

ПВО отразила ночную атаку БПЛА на Каменск-Шахтинский в Ростовской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / zef art

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / zef art

Российские средства противовоздушной обороны отразили ночную атаку украинских беспилотников на Ростовскую области. БПЛА уничтожили над городом Каменск-Шахтинский. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

По данным регионального правительства, сообщения о пострадавших и возможных последствиях атаки беспилотников ВСУ на земле не поступали. Детали налёта сейчас уточняют.

Власти предупредили, что в регионе сохраняется беспилотная опасность и призвали жителей соблюдать осторожность.

За три часа ПВО уничтожила 13 украинских беспилотников над Россией
За три часа ПВО уничтожила 13 украинских беспилотников над Россией

Этой же ночью, 26 января, в Славянском районе Краснодарского края сработала ПВО. Жители слышали взрывы и наблюдали вспышки света в небе. Позже поступила информация, что обломки украинских беспилотников повредили три жилых дома. Также обломки БПЛА нашли ещё на территории четырёх домовладений. В результате инцидента пострадал один человек.

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Лия Мурадьян
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