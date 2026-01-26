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Опубликовано 26 января, 04:55

ПВО России за ночь сбила и перехватила 40 украинских дронов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

Минобороны России заявило о перехвате и уничтожении 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа за ночь с 25 на 26 января.

По данным военного ведомства, 34 БПЛА были сбиты над Краснодарским краем, четыре – над акваторией Азовского моря, по одному – над Брянской и Калужской областями.

ПВО отразила ночную атаку БПЛА на Каменск-Шахтинский в Ростовской области
ПВО отразила ночную атаку БПЛА на Каменск-Шахтинский в Ростовской области

Ранее Life.ru писал, что украинский дрон атаковал Славянск-на-Кубани, повредив два предприятия. В результате инцидента пострадал один человек, его госпитализировали с травмой, которая не угрожает жизни. На территориях предприятий также возникли возгорания.

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Юния Ларсон
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