ПВО России за ночь сбила и перехватила 40 украинских дронов

Минобороны России заявило о перехвате и уничтожении 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа за ночь с 25 на 26 января.

По данным военного ведомства, 34 БПЛА были сбиты над Краснодарским краем, четыре – над акваторией Азовского моря, по одному – над Брянской и Калужской областями.

Ранее Life.ru писал, что украинский дрон атаковал Славянск-на-Кубани, повредив два предприятия. В результате инцидента пострадал один человек, его госпитализировали с травмой, которая не угрожает жизни. На территориях предприятий также возникли возгорания.