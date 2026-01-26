Два человека ранены из-за сброса взрывчатки ВСУ в Курском приграничье
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В приграничном Рыльском районе Курской области в результате атаки беспилотника ВСУ ранены два мирных жителя. Мужчина и женщина получили контузии после сброса взрывного устройства с дрона. Как сообщил губернатор региона Александр Хинштейн, инцидент произошёл в селе Крупец.
По словам главы области, пострадавшим — 63-летней женщине и 60-летнему мужчине — оказана необходимая медицинская помощь. Он также отметил, что в ходе атаки был повреждён жилой дом.
В целом, по данным региональных властей, за сутки над Курской областью было сбито 24 беспилотника различного типа. Кроме того, противник 30 раз применял артиллерию по отселённым районам, а также дважды использовал дроны со сбросом взрывных устройств.
Ещё один эпизод зафиксирован в деревне Викторовка Рыльского района — там осколками были повреждены газовая труба и окна жилого дома. Власти заверили, что собственникам окажут всю необходимую помощь.
Этой ночью, 26 января, в Славянском районе Краснодарского края сработала ПВО. Жители слышали взрывы и наблюдали вспышки света в небе. Позже поступила информация, что обломки украинских беспилотников повредили три жилых дома. Также обломки БПЛА нашли ещё на территории четырёх домовладений. В результате инцидента пострадал один человек.
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