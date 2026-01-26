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Регион
Опубликовано 26 января, 07:07

Два человека ранены из-за сброса взрывчатки ВСУ в Курском приграничье

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

В приграничном Рыльском районе Курской области в результате атаки беспилотника ВСУ ранены два мирных жителя. Мужчина и женщина получили контузии после сброса взрывного устройства с дрона. Как сообщил губернатор региона Александр Хинштейн, инцидент произошёл в селе Крупец.

По словам главы области, пострадавшим — 63-летней женщине и 60-летнему мужчине — оказана необходимая медицинская помощь. Он также отметил, что в ходе атаки был повреждён жилой дом.

В целом, по данным региональных властей, за сутки над Курской областью было сбито 24 беспилотника различного типа. Кроме того, противник 30 раз применял артиллерию по отселённым районам, а также дважды использовал дроны со сбросом взрывных устройств.

Ещё один эпизод зафиксирован в деревне Викторовка Рыльского района — там осколками были повреждены газовая труба и окна жилого дома. Власти заверили, что собственникам окажут всю необходимую помощь.

Средства ПВО сбили четыре украинских БПЛА над Курской областью
Средства ПВО сбили четыре украинских БПЛА над Курской областью

Этой ночью, 26 января, в Славянском районе Краснодарского края сработала ПВО. Жители слышали взрывы и наблюдали вспышки света в небе. Позже поступила информация, что обломки украинских беспилотников повредили три жилых дома. Также обломки БПЛА нашли ещё на территории четырёх домовладений. В результате инцидента пострадал один человек.

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Андрей Бражников
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