ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 26 января, 07:59

Территории – красная линия: Кремль назвал непреложный пункт из «формулы Анкориджа»

В Кремле заявили о принципиальности территориального вопроса в «формуле Анкориджа»

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Территориальная часть так называемой «формулы Анкориджа» имеет для России принципиальное значение, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов. По его словам, позиция Москвы по данному вопросу остаётся последовательной и неизменной.

«Ни для кого не секрет, это наша последовательная позиция, позиция нашего президента, что территориальный вопрос, который является частью «формулы Анкориджа», он, конечно, имеет для российской стороны принципиальное значение», — подчеркнул Песков.

Ушаков: Без решения территориальной проблемы невозможен прочный мир на Украине
Ушаков: Без решения территориальной проблемы невозможен прочный мир на Украине

Напомним, 24 января в Абу-Даби завершились двухдневные трёхсторонние переговоры с участием делегаций России, США и Украины, посвящённые урегулированию конфликта. Осведомлённый источник с российской стороны заявил, что результаты есть, но детали не раскрыл. Ожидается, что следующий раунд переговоров состоится там же на будущей неделе.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Дмитрий Песков
  • План Трампа
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar