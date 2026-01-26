Территории – красная линия: Кремль назвал непреложный пункт из «формулы Анкориджа»
В Кремле заявили о принципиальности территориального вопроса в «формуле Анкориджа»
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Территориальная часть так называемой «формулы Анкориджа» имеет для России принципиальное значение, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов. По его словам, позиция Москвы по данному вопросу остаётся последовательной и неизменной.
«Ни для кого не секрет, это наша последовательная позиция, позиция нашего президента, что территориальный вопрос, который является частью «формулы Анкориджа», он, конечно, имеет для российской стороны принципиальное значение», — подчеркнул Песков.
Напомним, 24 января в Абу-Даби завершились двухдневные трёхсторонние переговоры с участием делегаций России, США и Украины, посвящённые урегулированию конфликта. Осведомлённый источник с российской стороны заявил, что результаты есть, но детали не раскрыл. Ожидается, что следующий раунд переговоров состоится там же на будущей неделе.
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