Масштабные удары по объектам ВСУ: что стало целью ракет, авиации и дронов за последние сутки

В течение последних суток российские военные нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры, задействованным в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также по местам временного размещения украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников. Цели располагались в 142 районах. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации 26 января.

По информации ведомства, поражение указанным целям было нанесено силами оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии группировок российской армии. Ударам подверглись объекты энергосистемы, склады боеприпасов, цеха по сборке беспилотных летательных аппаратов и пункты временной дислокации.

Таким образом, Минобороны РФ констатировало, что в результате масштабных ударов по территории Украины были поражены ключевые объекты военной и энергетической инфраструктуры, используемые противником.