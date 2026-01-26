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Опубликовано 26 января, 09:23

Масштабные удары по объектам ВСУ: что стало целью ракет, авиации и дронов за последние сутки

РФ нанесла удары по энергообъектам и местам дислокации ВСУ в 142 районах

Обложка © РИА Новости / Станислав Красильников

Обложка © РИА Новости / Станислав Красильников

В течение последних суток российские военные нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры, задействованным в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также по местам временного размещения украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников. Цели располагались в 142 районах. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации 26 января.

По информации ведомства, поражение указанным целям было нанесено силами оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии группировок российской армии. Ударам подверглись объекты энергосистемы, склады боеприпасов, цеха по сборке беспилотных летательных аппаратов и пункты временной дислокации.

Таким образом, Минобороны РФ констатировало, что в результате масштабных ударов по территории Украины были поражены ключевые объекты военной и энергетической инфраструктуры, используемые противником.

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