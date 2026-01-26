Уже около 600 тысяч украинцев покинули замерзающий Киев

Около 500–600 тысяч человек покинули Киев на фоне продолжающегося энергетического кризиса, сообщил энергетический эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев.

По его словам, отток населения осложняет работу коммунальных служб, поскольку специалисты не могут попасть в закрытые квартиры для проведения аварийных и восстановительных работ. Игнатьев отметил, что в украинской столице сохраняется значительный дефицит теплоснабжения, наиболее сложная ситуация складывается в Деснянском районе, который во многом зависит от функционирования ТЭЦ-6.

Эксперт подчеркнул, что одной из ключевых проблем остаются дома с размороженными системами отопления. В ряде зданий теплоноситель не был своевременно слит, что привело к повреждению труб и радиаторов. Это, по его оценке, создает дополнительные риски аварий и подтоплений при возобновлении подачи тепла.

Ранее украинские власти объявили режим чрезвычайной ситуации в энергетике. По оценкам представителей отрасли, отключения электроэнергии в ряде регионов могут длиться более 16 часов в сутки, а текущая зима может стать одной из самых тяжелых для страны за последние годы. Мэр Киева Виталий Кличко неоднократно призывал жителей по возможности выезжать за пределы города к альтернативным источникам тепла и электроэнергии. Также власти разрешили передвижение киевлян к так называемым «пунктам несокрушимости» для обогрева и подзарядки устройств, в том числе в период действия комендантского часа.