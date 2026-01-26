RTVI: Международный легион ВСУ прекратил своё существование

Уточняется, что легион был создан по инициативе Владимира Зеленского в феврале 2022 года и состоял из нескольких батальонов в составе ВСУ. Изначально Киев рассчитывал на десятки тысяч иностранных наёмников, однако, по различным оценкам, их общее число так и не превысило нескольких тысяч человек.