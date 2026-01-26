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Опубликовано 26 января, 10:06

RTVI: Международный легион ВСУ прекратил своё существование

ВСУ. Обложка © mil.gov.ua

ВСУ. Обложка © mil.gov.ua

Украинский международный легион, сформированный для иностранных добровольцев, фактически прекратил своё существование из-за полной остановки потока новых желающих воевать, сообщает RTVI. По данным издания, большинству оставшихся бойцов предложено перейти в штурмовые подразделения ВСУ, однако они массово расторгают контракты.

Уточняется, что легион был создан по инициативе Владимира Зеленского в феврале 2022 года и состоял из нескольких батальонов в составе ВСУ. Изначально Киев рассчитывал на десятки тысяч иностранных наёмников, однако, по различным оценкам, их общее число так и не превысило нескольких тысяч человек.

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Ранее портал MilitaryLand, ссылаясь на данные о внутренней реорганизации подразделений с иностранными наёмниками, сообщил, что интернациональный легион Украины официально прекратил своё существование. В составе легиона изначально действовали четыре подразделения.

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Борис Эльфанд
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