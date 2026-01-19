Колумбийские наёмники отказываются воевать в Харьковской области

По данным силовых структур, на участке Меловое — Хатнее колумбийцы не вышли в первый же день после прибытия. Источник отмечает, что наёмники недовольны расформированием и отстранением своих соотечественников.

Ранее пленные колумбийские наёмники заявили о налаженных каналах транзита иностранных боевиков и наркотиков на Украину через Молдавию. Один из задержанных, Луис Гильермо де ла Крус Рамос, воевавший на Запорожском направлении, рассказал, что его группа добиралась на Украину с пересадками в Панаме, Стамбуле и Кишинёве, откуда их уже автобусом доставили к месту назначения. Другой наёмник, Луис Мануэль Руидиас Контрерас, сообщил о существовании налаженного канала поставок наркотиков. По его словам, используется «купленный маршрут», по которому колумбийские наёмники, направляющиеся в Украину, перевозят наркотические вещества через Стамбул и Кишинёв.