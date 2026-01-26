Обломки дрона ВСУ повредили ещё один частный дом в Славянске-на-Кубани

Обломки сбитого украинского дрона повредили ещё один частный дом в Славянске-на-Кубани Краснодарского края. Такие данные приводит оперативный штаб по региону. Уточняется, что пострадавших в результате ЧП нет, у здания выбиты стёкла.

«Обломки БПЛА повредили ещё один частный дом в Славянске-на-Кубани. В здании выбило окна, пострадавших нет. На данный момент в Славянске-на-Кубани в результате ночной попытки атаки гражданских объектов со стороны киевского режима обломки беспилотников зафиксировали по 10 адресам», — говорится в тексте сообщения.