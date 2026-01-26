«Шлях порятунку»: Вассерман подкинул идею создания игры про солдата ВСУ

Реальные политические и военные события часто находят своё отражение в виртуальном пространстве. К примеру, сейчас в маркетах с приложениями лежит игра про побег из ТЦК с одноимённым названием. В беседе с Life.ru депутат Государственной Думы и публицист Анатолий Вассерман подкинул несколько идей о том, как могла бы выглядеть ещё одна игра об украинской действительности.

«Я не специалист по компьютерным играм и не берусь определить, какие сюжеты, связанные с реальной жизнью, окажутся интересны для аудитории именно в игровом формате», — отметил собеседник.

При этом Вассерман продолжил, что неплохо было бы создать игру, где солдат ВСУ, загнанный на передовую под прицелы орудий и беспилотников, добирается до российского плена, ведь для него это единственный путь спастись.

Это тоже будет такая игра с дополненной украинской реальностью. Можно будет туда даже кадры реальные вставлять. Возможно, игра научит чему-то украинцев, а для россиян это может быть такой развлекательный формат. Анатолий Вассерман Депутат Государственной Думы, публицист

Ранее Life.ru рассказывал, что в официальных магазинах приложений App Store и Google Play добавили игру «Втеча з ТЦК» («Побег из ТЦК»), которую любой желающий может прямо сейчас загрузить на своё устройство. Главному герою этой игры (вам) нужно сбежать из военной тюрьмы, миновав всех украинских людоловов с помощью смекалки.