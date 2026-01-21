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Опубликовано 21 января, 12:09

В Госдуме предложили ввести самозапрет на платежи в компьютерных играх

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / WESTOCK PRODUCTIONS

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / WESTOCK PRODUCTIONS

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин запустил общественный опрос о возможности введения для геймеров добровольного запрета на совершение платежей внутри компьютерных игр. Он анонсировал эту инициативу в своём канале в мессенджере Max.

Поводом для обсуждения стали данные МВД о росте киберпреступлений в игровой среде. По словам Володина, за десять месяцев 2025 года было зафиксировано около тысячи преступлений против собственности, связанных с играми, причём чаще всего жертвами становятся дети.

«Введение добровольного самозапрета на платежи в компьютерных играх позволит защитить людей от противоправных действий», — написал спикер Госдумы.

По его мнению, такая мера поможет уберечь подростков от необдуманных трат и мошеннических схем. В опросе, по последним данным, идею поддержали около 1400 пользователей, против высказались лишь 36.

В Госдуме предложили использовать ИИ для проверки компьютерных игр
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Ранее стало известно, сколько миллиардов россияне тратят на видеоигры. Кстати, 80% расходов приходится на москвичей.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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