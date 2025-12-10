В Госдуме предложили использовать ИИ для проверки компьютерных игр

Депутат Государственной думы Татьяна Буцкая предложила внедрить предварительную оценку компьютерных игр с помощью искусственного интеллекта, чтобы избежать скандалов и запретов, подобных случаю с игрой Roblox. Своим мнением она поделилась, отвечая на вопрос корреспондента Life.ru.

Татьяна Буцкая прокомментировала запрет Roblox в России. Видео © Life.ru

Предлагается создать систему, при которой каждая игра будет проходить автоматическую проверку на предмет безопасности и пригодности для детского пользования. Если после автоматической проверки у родителей возникнут вопросы к безопасности игры, дело перейдёт в компетенцию реального эксперта.

«Лучше, когда изначально нет возможности ребёнку даже найти какую-то плохую игру. Тогда и нам запрещать ничего не придётся», — отметила Буцкая.

Такая инициатива направлена на защиту детей от вредоносного контента и обеспечение безопасности в цифровом пространстве. Использование искусственного интеллекта позволит ускорить процесс проверки и сделать его более надёжным и эффективным.

Roblox — популярная игровая онлайн-платформа и конструктор игр, которая позволяет пользователям создавать собственные игры и играть в проекты других людей. Платформа насчитывает сотни миллионов активных пользователей в месяц. Однако в последнее время пользователи сообщают о запугиваниях, домогательстве и буллинге в игре.