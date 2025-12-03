«Взять за руку и привести»: Психиатр раскрыл единственный способ помочь ребёнку слезть с иглы Roblox
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mitagalihs
Психиатр-нарколог Алексей Казанцев в беседе с Life.ru отметил, что у многих детей и подростков формируется серьёзная игровая зависимость от Roblox, которая с блокировкой игры может только усугубиться. Эксперт подчеркнул, что родители часто не знают, как помочь ребёнку справиться с зависимостью, и рекомендовал действовать аккуратно и шаг за шагом.
Пошагово необходимо убедить ребёнка или подростка, взять его за руку и привести на консультацию к клиническому психологу, который проконсультирует, либо к психотерапевту — врачу-психиатру, владеющему психотерапией. Желательно также провести патопсихологическое исследование.
Казанцев подчеркнул, что зависимость от Roblox — разновидность компьютерной зависимости, способная приводить к серьёзным нарушениям. У подростков меняется цикл сна и бодрствования, пропадает интерес к школе и общению со сверстниками, нарушаются циркадные ритмы, а в тяжёлых случаях возможны и сбои в эндокринной системе.
«Они полностью погружаются в свой собственный мир. Так что зависимость опасная, и кроме как со специалистом — её никак не проработать», — резюмировал медик.
Ранее в МВД сообщили, что педофилы и мошенники открыли для себя игровую платформу Roblox, где любят проводить время дети. За последние три месяца половина всех нарушений была связана с домогательствами к несовершеннолетним. Руководство Roblox заявило, что будет проверять возраст по фото с 2026 года. Однако в Госдуме уверены, что косметический «фейсконтроль» не изгонит педофилов из игры, а будет лишь формальностью. Кроме того, площадка Roblox кишит мошенниками, которые на деньги обманывают детей. Как результат: 3 декабря Роскомнадзор заблокировал доступ к игре.
