«Взять за руку и привести»: Психиатр раскрыл единственный способ помочь ребёнку слезть с иглы Roblox

Психиатр-нарколог Алексей Казанцев в беседе с Life.ru отметил, что у многих детей и подростков формируется серьёзная игровая зависимость от Roblox, которая с блокировкой игры может только усугубиться. Эксперт подчеркнул, что родители часто не знают, как помочь ребёнку справиться с зависимостью, и рекомендовал действовать аккуратно и шаг за шагом.

Пошагово необходимо убедить ребёнка или подростка, взять его за руку и привести на консультацию к клиническому психологу, который проконсультирует, либо к психотерапевту — врачу-психиатру, владеющему психотерапией. Желательно также провести патопсихологическое исследование. Алексей Казанцев Психиатр-нарколог

Казанцев подчеркнул, что зависимость от Roblox — разновидность компьютерной зависимости, способная приводить к серьёзным нарушениям. У подростков меняется цикл сна и бодрствования, пропадает интерес к школе и общению со сверстниками, нарушаются циркадные ритмы, а в тяжёлых случаях возможны и сбои в эндокринной системе.

«Они полностью погружаются в свой собственный мир. Так что зависимость опасная, и кроме как со специалистом — её никак не проработать», — резюмировал медик.