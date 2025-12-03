Роскомнадзор ограничил доступ к Roblox

Роскомнадзор официально уведомил о блокировке популярного американского игрового сервиса Roblox, аргументируя это обнаружением фактов систематического распространения материалов, оправдывающих экстремизм и терроризм, а также содержащих призывы к насилию и пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.

Согласно заявлению ведомства, доступ к платформе был ограничен после того, как мониторинг неоднократно выявил неспособность внутренней системы модерации Roblox гарантировать полную безопасность размещаемого контента. В Роскомнадзоре подчеркнули, что в игровом пространстве зафиксировано большое количество неприемлемого контента, который, по их мнению, способен негативно сказаться на нравственном становлении детей, создавая при этом предпосылки для противоправных деяний.

Более того, представители РКН обратили внимание на серьёзную угрозу, связанную с тем, что дети на платформе могут стать жертвами. Было заявлено, что несовершеннолетние подвергаются сексуальным домогательствам, у них вымогают интимные фотографии и склоняют к развратным действиям и насилию. В ведомстве предположили, что популярность Roblox среди педофилов, которые знакомятся с детьми в игровых чатах с последующим переходом в реальную жизнь, привела к тому, что подобные инциденты уже давно перестали быть единичными как на территории США, так и в России.

На фоне этих событий пользователи из России сообщали о массовых сбоях в работе игры, которая оставалась доступной только при использовании VPN-сервисов.

