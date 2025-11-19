Косметический «фейсконтроль» не изгонит педофилов из Roblox, предупреждают в Госдуме

Игровая площадка Roblox останется опасным местом для несовершеннолетних, так как обещанные администраторами проверки возраста не защитят детей от общения в чате с мошенниками и педофилами. Таким мнением поделился с РИА «Новости» член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор проекта «Единой России» «Цифровая Россия» Антон Немкин.

«Введение возрастной верификации в Roblox — шаг, который компания преподносит как фундаментальное усиление защиты детей. Однако в реальности это скорее косметическая мера, не затрагивающая системных проблем платформы», — пояснил он.

По его словам, у Roblox очень низкие требования для входа в систему, минимальные проверки личности и крайне неважная модерация, что создаёт простор для аферистов и педофилов. Депутат уверен, что платформа изначально создавалась без учёта рисков и теперь пользователи пожинают плоды. Он напомнил, что мошенники продолжат разводить детей в чатах Roblox, завуалировав всё это под «игровую» беседу. Контролировать контент на площадке практически невозможно, подытожил Немкин.

Кроме того, передача биометрических данных стороннему подрядчику вызывает вопросы о безопасности самих пользователей, ведь такая информация может уйти на просторы интернета, добавил парламентарий. Поэтому озвученная мера о проверке возраста по фото никак не поможет убрать существующие угрозы и лишь создаст новые. Немкин призвал родителей быть внимательнее и не допускать несовершеннолетних к платформе, ведь там любой незнакомец может легко войти в контакт с ребёнком, а его намерения зачастую оказываются преступными.

Ранее в Киберполиции РФ сообщили, что педофилы и мошенники открыли для себя игровую платформу Roblox, где любят проводить время дети. За последние три месяца половина всех нарушений была связана с домогательствами к несовершеннолетним. Руководство Roblox заявило, что будет проверять возраст по фото с 2026 года. Сейчас почти треть пользователей (всего их 151 млн) не достигли возраста 13 лет, и они легко становятся жертвами преступников.