Roblox в России могут запретить: причины, расследования и что это за игра

Что такое Roblox: не просто игра, а целая вселенная

Roblox — это далеко не типичная экшен-игра вроде Fortnite, где игроку остаётся лишь следовать сценарию. Это целая цифровая вселенная: онлайн-платформа, в которой сами пользователи — дети, подростки и взрослые — создают игры, комнаты, сценарии, чатятся, строят виртуальные дома, устраивают ролевые встречи, ведут бизнес и обмениваются виртуальными товарами.

Ключевая особенность Roblox — пользовательский контент. Игровой мир формируется не разработчиками, а миллионами обычных людей. Такая свобода даёт огромный простор для творчества — и огромную головную боль для модерации.

По последним данным, ежедневно на платформе — десятки миллионов активных пользователей; доля детей, по оценкам, очень высока.

В России — десятки тысяч, возможно сотни тысяч подростков, для которых Roblox давно является площадкой для общения и развлечений.

Почему игра Roblox оказалась под угрозой запрета

Трагедия в Петербурге как триггер

В конце ноября 2025 года на фоне трагического случая — когда 13-летняя школьница из Санкт-Петербурга зарезала мать и подожгла квартиру, — обсуждение безопасности подростков в цифровой среде получило новый импульс. В СМИ появилась информация, что девочка, убившая свою 46-летнюю мать после конфликта из-за гаджетов, могла заранее продумать преступление — в том числе в игре Roblox. Школьница часами проводила время в игре и вела канал с роликами.

Если следствие установит, что у неё была связь с платформой — например, переписки, планирование через чаты, влияние контента, — это может послужить легитимным поводом для обсуждения блокировки Roblox в России. В этом контексте Госдума сделала заявление о том, что допускает блокировку — «если будет доказана причинно-следственная связь».

Претензии регуляторов: контент, модерация, условия для преступлений

Официальные претензии платформе предъявил Роскомнадзор (РКН). В конце ноября 2025 года ведомство заявило: «В игровом пространстве Roblox в большом количестве присутствует неподобающий для несовершеннолетних контент, создаются условия и предпосылки для противоправных действий».

«Мониторинг подтверждал неспособность внутренней системы модерации обеспечить стопроцентную безопасность появляющихся материалов», — добавили в пресс-службе.

В соответствии с законодательством с 2019 года РКН уже несколько раз направлял администрации Roblox официальные уведомления с требованием ограничить доступ к запрещённым материалам.

В январе и июле 2025 года платформа Roblox выполнила требование РКН об удалении материалов, содержащих персонажей и атрибутику ЛГБТ-сообщества (признано экстремистским движением и запрещено в России)

Таким образом, можно констатировать, что платформа находится под прицелом РКН — уже не просто из-за теоретических рисков, а из-за формальных нарушений законодательства РФ.

Расследования The Guardian и эксперименты: что нашли журналисты

Массовые тревоги на Западе и независимые расследования дают почувствовать, что Roblox — это не только детская «песочница», а среда, где возможны реальные угрозы. В 2025 году The Guardian опубликовала материал, основанный на исследовании экспертов из Revealing Reality. Они создали тестовые аккаунты детей (5, 9, 10, 13 лет) и взрослого (40 лет), чтобы посмотреть, как работает модерация. Эти аккаунты взаимодействовали только друг с другом, чтобы исключить влияние внешних факторов на их поведение.

Вывод оказался тревожным. Виртуальные «детские» аватары смогли попасть в «закрытые» локации: в них были клубы, гостиницы и ролевые комнаты, где демонстрировался сексуальный контент — персонажи лежали на кроватях, надевали одежду-фетиши, присутствовали сексуализированные звуки. 10-летний виртуальный аккаунт «увидел» такие сцены.

По словам специалистов, даже с новыми ограничениями — запретом личных сообщений для детей до 13 лет и более жёсткими фильтрами — возможность постороннего влияния через игровые миры и общие чаты всё равно остаётся.

Одна из участниц расследования вспоминала о ребёнке, который начал паниковать после увиденного на платформе. Родители признавались, что считали: запрет на друзей и незнакомцев — гарантия безопасности. «Я думала, этого достаточно, — сказала мать девочки. — Но этого оказалось недостаточно».

Исследователи отмечают, что система модерации даёт серьёзные сбои: десятки миллионов аккаунтов и сотни тысяч пользовательских игр просто невозможно полностью проверить вручную.

Инициатива «Отцов рядом»: что требуют общественники

Российские общественные организации (например, родительские комитеты) и активисты начали требовать жёсткой реакции. В частности — маркировку 18+, ограничение доступа детям и подросткам, обязательную верификацию возраста и усиленный контроль.

Они обращались в РКН, Роспотребнадзор и другие ведомства, аргументируя это ростом «игровой зависимости», «цифровой уязвимости детей» и многочисленными случаями сообщений от родителей о нежелательном контенте.

Такие требования — не просто эмоции. В условиях, когда регулятор уже официально заявил о рисках, они могут стать фундаментом для законодательных и технических ограничений.

Что говорят в Госдуме: игра как «информационное оружие»?

В обсуждениях не обошлось без громких высказываний. Первый заместитель Комитета Госдумы по информационной политике, технологиям и связи Олег Матвейчев в интервью заявил:

«Следствие должно изучить все обстоятельства дела, насколько игра была важной… Сама по себе проблема игромании стоит во весь рост… Игры могут быть информационным оружием против самых незащищённых — детей».

По его словам, блокировка возможна — но лишь при доказанной прямой связи между событиями в игре и совершённым преступлением.

Ещё более определённо высказался депутат Горелкин, который заявил, что создатели платформы не услышали сигналы от РКН и, соответственно, получат справедливую блокировку. Но при этом он уверен — если разработчики выполнят требования ведомства, то платформу спокойно разблокируют.

Это мнение отражает растущую тревогу общества: быстрый рост цифровых платформ, недостаток контроля, недоверие к модераторам. И Roblox стала символом этой новой эпохи, когда игры перестают быть просто развлечением.

Какие риски несёт Roblox: от азартных мини-игр до токсичных чатов

Вот перечень проблем, которые обсуждаются экспертами, родителями и регуляторами:

Доступ детей к взрослому контенту , включая сексуализированные ролевые игры, «клубные» комнаты, контент с фетишами и неприемлемыми образами.

, включая сексуализированные ролевые игры, «клубные» комнаты, контент с фетишами и неприемлемыми образами. Груминг и попытки сближения со взрослыми : взрослые пользователи могут выдавать себя за ровесников, вступать в беседы, манипулировать. Даже при усилиях по модерации риск остаётся.

: взрослые пользователи могут выдавать себя за ровесников, вступать в беседы, манипулировать. Даже при усилиях по модерации риск остаётся. Азартные мини-игры и внутриигровые покупки , которые могут быть зависимыми и плохо контролируемыми; как отмечают критики, дети — группа с высокой импульсивностью.

, которые могут быть зависимыми и плохо контролируемыми; как отмечают критики, дети — группа с высокой импульсивностью. Буллинг, токсичность, психологическое давление , зависимость от одобрения, потеря интереса к реальной жизни, перенос агрессии из виртуального в реальное.

, зависимость от одобрения, потеря интереса к реальной жизни, перенос агрессии из виртуального в реальное. Проблемы с модерацией и возрастной верификацией: несмотря на все усилия создателей, платформа остаётся уязвимой из-за масштабов и децентрализованного контента.

Эта «цифровая экосистема» нередко оказывается слишком хаотичной для того, чтобы абсолютная безопасность здесь могла быть гарантирована.

Что делает сама компания Roblox: попытки усилить безопасность

Компания заявляет, что понимает проблемы и постоянно работает над ними. В сентябре 2025 года Roblox объявила об амбициозном плане: расширить технологию оценки возраста для всех, кто хочет пользоваться функциями общения.

Система включает в себя: проверку по ID, систему Trusted Connections, ограничения на чат между взрослыми и детьми, фильтры текстов и голосового чата, автоматическое маркирование контента, возрастные рейтинги для «опытов» (игр и комнат).

Как говорится в официальном заявлении компании: «Мы постоянно совершенствуем нашу политику, технологии и инструменты модерации, чтобы обеспечить безопасность нашей аудитории, особенно молодых пользователей».

Однако даже сама Roblox признаёт: «Мы не можем предотвратить всё проблемное поведение».

Что делать родителям: советы по цифровой гигиене

Если ваш ребёнок играет в Roblox — вот базовая «цифровая аптечка»:

Не надейтесь только на встроенные настройки и родительский контроль. Контролируйте, с кем общается ребёнок, обсуждайте с ним, что он делает в игре.

Поговорите с детьми о рисках: объясните, почему важно не добавлять незнакомцев, не передавать личную информацию, не входить в сомнительные комнаты.

Установите разумные лимиты по времени — виртуальные миры часто «затягивают».

Рассмотрите альтернативы — игры, где контент проще модерировать, и где дети меньше сталкиваются с чужим непроверенным контентом. Например: Minecraft, Lego Worlds и др.

Наблюдайте за реакциями ребёнка: тревога, страх, резкие смены настроения — повод поговорить и, возможно, ограничить доступ.

Roblox блокировка 2025: будет ли она в России?

На сегодня — официального запрета нет. Есть только публичные заявления регуляторов и законодателей, есть расследования, есть трагедия, которая стала страшным поводом к дискуссии.

Шансы на блокировку — не нулевые, но всё зависит от двух узловых факторов:

Удастся ли следствию доказать, что через Roblox действительно прошли цепочки, приведшие к преступлению (в частности, трагедии в Петербурге). Выполнит ли платформа требования модерации и безопасного контента — и докажет ли это публично.

Если да — возможен мягкий вариант: усиление модерации, возрастная верификация, ограничения. Если нет — жёсткая блокировка с технологическими мерами (ограничение доступа, отключение сервисов, занесение в реестр запрещённых).

На горизонте 2025–2026 годов стоит тревожный, но реальный сценарий: Roblox может оказаться либо под жёстким надзором, либо полностью вне доступа.

Что в итоге?

Roblox — это больше, чем просто игра. Это сложная цифровая экосистема, где миллионы детей и подростков проводят часы, общаются и создают контент. Именно масштабы и свобода делают её привлекательной, но и опасной.

Сегодня игра Roblox в России оказалась на грани: громкая трагедия, претензии регуляторов, давление общественников и готовность законодательной власти действовать решительно — всё это свидетельствует о том, что дискуссия о запрете Roblox в России — не пустые разговоры.

Пока запрет не введён, но очевидно одно: времена, когда цифровой мир воспринимали как «игрушку для детей», уходят. Теперь на первый план выходят безопасность несовершеннолетних, ответственность платформ и родителей. И предпочтения всё чаще отдаются этим факторам, даже если они входят в противоречие со свободой цифрового пространства.

