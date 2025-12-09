Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 декабря, 10:06

Кремль фиксирует много обращений детей по ситуации вокруг Roblox

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Кремль видит много обращений от детей по поводу блокировки игры Roblox («Роблокс»), подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Я могу подтвердить, что действительно очень много детских обращений по этой теме. Они есть. Дети об этом пишут, об этой игре», — сказал Песков.

Названы тревожные звоночки, что ребёнок пережил насилие в Roblox
Названы тревожные звоночки, что ребёнок пережил насилие в Roblox

Roblox — популярная игровая онлайн-платформа и конструктор игр, которая позволяет пользователям создавать собственные игры и играть в проекты других людей. Платформа насчитывает сотни миллионов активных пользователей в месяц, её популярность резко возросла во время пандемии ковида. Однако часто «Роблокс» является инструментов в руках преступников: игроки сталкиваются с сексуальными домогательствами, запугиванием и буллингом. Из-за наличия на платформе материалов с пропагандой экстремизма, терроризма, ЛГБТ*, призывов к насилию Роскомнадзор официально объявил о блокировке на территории России Roblox.

«Лечить надо всю семью»: Нарколог раскрыл, почему нельзя резко лишать детей игры Roblox
«Лечить надо всю семью»: Нарколог раскрыл, почему нельзя резко лишать детей игры Roblox

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

* Запрещённое в России экстремистское движение

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar