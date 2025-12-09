Кремль фиксирует много обращений детей по ситуации вокруг Roblox

Кремль видит много обращений от детей по поводу блокировки игры Roblox («Роблокс»), подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Я могу подтвердить, что действительно очень много детских обращений по этой теме. Они есть. Дети об этом пишут, об этой игре», — сказал Песков.

Roblox — популярная игровая онлайн-платформа и конструктор игр, которая позволяет пользователям создавать собственные игры и играть в проекты других людей. Платформа насчитывает сотни миллионов активных пользователей в месяц, её популярность резко возросла во время пандемии ковида. Однако часто «Роблокс» является инструментов в руках преступников: игроки сталкиваются с сексуальными домогательствами, запугиванием и буллингом. Из-за наличия на платформе материалов с пропагандой экстремизма, терроризма, ЛГБТ*, призывов к насилию Роскомнадзор официально объявил о блокировке на территории России Roblox.

