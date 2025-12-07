Названы тревожные звоночки, что ребёнок пережил насилие в Roblox

Заподозрить, что ребёнок пережил травмирующий опыт в игре Roblox, можно по ряду поведенческих признаков. Как рассказала детский психолог Мария Суворова, на это могут указывать долговременная тревога, проявляющаяся в обкусывании ногтей до крови или беспокойных снах, а также чувство стыда или вины, которое ребёнок не всегда может осознанно объяснить.

«Такой опыт может вызывать у ребёнка чувство стыда или вины: ребёнок не понимает, что произошло, но ощущать, что «сделал что-то плохое», — объяснила собеседница «Газеты.ru».

По её словам, взрослые пользователи нередко вступают в контакт с детьми в Roblox, постепенно вводя в общение интимные темы и приглашая их в приватные «комнаты», созданные в Roblox Studio. Такие пространства, называемые на сленге «кондо-игры», слабо модерируются, что позволяет допускать там сексуализированные модели персонажей и соответствующее поведение. Всё это часто сопровождается давлением, угрозами или манипуляциями со стороны злоумышленников.

Эксперт рекомендовала родителям внимательно наблюдать за эмоциональным состоянием ребёнка, особенно если он внезапно стал замкнутым, тревожным или демонстрирует несвойственные страхи. Важно создать атмосферу доверия, чтобы ребёнок мог рассказать о неприятных ситуациях.