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Опубликовано 26 января, 13:46

Американист спрогнозировал реакцию Трампа на заявление Зеленского по Донбассу

Американист Дубравский полагает, что Трамп не будет жёстко давить на Украину из-за Донбасса

Обложка © GigaChat / Life.ru

Обложка © GigaChat / Life.ru

Президент США Дональд Трамп сохраняет обеспокоенность в связи с позицией Владимира Зеленского по вопросу Донбасса, но не станет оказывать на Украину жёсткого давления, полагает американист Павел Дубравский. По его мнению, глава Белого дома не будет применять методы «кнута», поскольку это грозит ему серьёзными репутационными издержками как внутри страны, так и на международной арене.

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Собеседник «Ленты.ру» уверен, что у американского лидера в настоящее время нет надёжного способа принудить Украину к миру, который бы не обернулся значительными проблемами для самих США. Несмотря на озабоченность, Трамп, вероятно, будет действовать с осторожностью.

«Трамп не хочет выглядеть человеком, который продавливает сторону, которую сам же считает проигрывающей на поле боя. Это не укладывается в его образ миротворца», — подчеркнул политолог.

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Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина ни при каких обстоятельствах не откажется от своих территориальных претензий в ходе переговоров с Россией. Он подчеркнул, что для прогресса все три стороны переговоров, включая США, должны пойти на компромисс.

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Борис Эльфанд
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